فلسطين تواجه مؤتمر البحرين بإضراب شامل

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وأضاف في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن "الكل رافض لهذه السياسة الأمريكية، سواءً استخدمت لذلك عواصم أجنبية أو عربية لكسب تأييد عربي كما هو مقرر له أن يحدث في البحرين".
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وأشار أبو شنب أن الخيارات أمام القوى الفلسطينية متعددة، وليست محصورة فقط على الدعوة للإضراب، إذا انساق أحد وانضم للإدارة الأمريكية، التي ستختار هي الطريقة التي تتصاعد بها الامور أو تهدأ.
وأردف عضو المجلس الثوري لحركة فتح قائلا "نعتبر أن حركة حماس قد ضلت الطريق، وندعوها مجددا إلى الانضمام إلى باقي الصفوف الفلسطينية في مواجهة السياسية الأمريكية، وألا تلتزم ببرنامج خارجي لا علاقة له بالقضية الفلسطينية".
وصرح أو شنب أن هناك دولا عربية أعلنت رفضها لمؤتمر المنامة وأنها مع حل الدولتين.
يذكر أن حركة "فتح" دعت إلى إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية يوم 25 يونيو، احتجاجا على انعقاد ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين.
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