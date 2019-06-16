الجيش الأمريكي: الحوثيون أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية "جرى إسقاط طائرة من طراز إم كيو-9 في اليمن باستخدام ما تشير تقديراتنا إلى أنه صاروخ حوثي طراز إس إيه-6 أرض جو، وذلك في السادس من حزيران/يونيو".

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi

وتابع البيان أن "ارتفاع الإطلاق يشير لتطور في قدرات الحوثيين، والذي نقيم أنه بمساعدة إيرانية".

وتابع البيان أنه "في يوم 13 من حزيران/يونيو، ووفقا لتقديراتنا، تمت محاولة أسقاط طائرة م-كيو أمريكية بصاروخ أرض جو فوق خليج عمان لإعاقة مهام مراقبة الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة كوكوكا كوريجوس".

وأشار البيان إلى أن الطائرة وصلت مبكرة بدقائق إلى السفينة (إن تي ألتاير) ورصدت الحريق على متنها"، وأكد البيان أن الصاروخ لم صب الطائرة، حيث كان على بعد كيلومتر واحد.

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وكان المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العمدي يحيى سريع، قد أعلن في السادس من الشهر الجاري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وتعرضت ناقلتي نفط لتفجير يعتقد أنه ناجم عن هجوم في بحر عمان نهاية الأسبوع الماضي، واتهمت الولايات المتحدة دول أخرى إيران بتدبير الهجوم.

وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، آبي شينزو، للبلاد.