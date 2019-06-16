دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف nova 5i Pro بتصميم مميز بنتوء علوي وكاميرة سيلفي مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.

تشغل سلسلة هواوي من هواتف nova 5 المتوسطة العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، وإلى جانب كلاً من هواتف nova 5 وnova 5i وإصدار Pro رصد إصدار أخر من هذه السلسلة يعرف بهاتف nova 5i Pro والذي ينطلق بتصميم مميز بنتوء كبير يأتي بكاميرة سيلفي مزدوجة.

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أكدت التسريبات حتى الآن على خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق 4 إصدارات من سلسلة هواتف nova 5 المتوسطة هذا العام، حيث انضم مؤخراً هاتف nova 5i Pro الذي رصد في تسريبات مصورة جديدة في موقع JD.com.

ولقد ظهر هاتف nova 5i Pro في قوائم موقع JD.com مع صور رسمية للهاتف، الذي يأتي بنتوء علوي في الشاشة ويضم اثنان من المستشعرات للكاميرة الأمامية، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل حول الكاميرة الثانية، حيث تشير بعض التوقعات إلى أنها تأتي بعدسات مميزة بزوايا واسعة، بينما تشير توقعات أخرى إلى أن المستشعر يدعم عمق التصوير.

كما يضم هاتف nova 5i Pro إعدادات مزدوجة أيضاً في الكاميرة الخلفية والتي تتميز بتصميم رأسي في الجانب الأيسر من الهاتف، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار باثنان من الإختيارات في الألوان كحد أدني هما الأخضر والأسود.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حول هاتف nova 5i Pro عبر موقع JD.com لم تكشف عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، إلا أن قوائم موقع JD.com كشفت أيضاً عن هاتف nova 5i الذي يأتي بنفس لغة التصميم المميزة لهاتف Pro، كما رصد هاتف 5i في تسريبات من TENAA بتصميم مميز بثقب الشاشة مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، وهي أيضاً من المواصفات المميزة لهاتف nova 5.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف nova 5i Pro بتصميم مميز بنتوء علوي وكاميرة سيلفي مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.