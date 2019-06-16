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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط سيارة مواطن بحفريات في مكة.. والأمانة تُعلق (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شكا مواطن من تضرر سيارته، بسبب حفريات بأحد شوارع مكة المكرمة، حيث طالب بالتعويض بعد تعرض سيارته لأضرار جسيمة.
من جهتها، حملت أمانة العاصمة المقدسة المواطن السبب وراء سقوط مركبته بسبب انشغاله بالجوال أثناء القيادة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت قبل الماضي، عندما سقط مواطن بسيارته من نوع “جينيسيس” في شق حفريات بالشارع الرابط بين حي وادي جليل ومخطط الريان بمكة المكرمة؛ ما أدى لحدوث تلفيات في مركبته.
وأوضحت الأمانة أن تقارير إدارة مرور العاصمة المقدسة أوضحت أن اصطدام المركبة كان نتيجة تهور قائدها وانشغاله بالجوال وإهماله لأنظمة السلامة المرورية؛ ما أدى إلى انحراف المركبة عن مسارها الصحيح واصطدامها بالحواجز الخرسانية الموجودة.
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