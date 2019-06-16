تحذيرات من تجاهل ارتفاع ضغط الدم: قد يصيبك بسكتة دماغية

يعرض الشخص نفسه لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا كان يعاني من زيادة الوزن، أو يمتلك تاريخ عائلي من ضغط الدم الرتفع، أو كان يتبع نظاما غذائيا سيئا، ولا يمارس الرياضة، وفقا لموقع “ديلي إكسبريس”.

وأكد الموقع أن ضغط الدم المرتفع يعد مرضا منتشرا ويمكن السيطرة عليه بالأدوية ونظام الحياة الصحي، إلا أن إهمال علاجه أو التأخر فيه قد يودي بحياة الشخص، أو يعرضه لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

ونقل الموقع عن منظمة السكتة الدماغية في بريطانيا عدة خطوات تستطيع من خلالها تحديد ما إذا كان الشخص مصابا بسكتة دماغية بسبب ارتفاع ضغط الدم وهي:

1- التحقق ما إذا كان الشخص يستطيع الابتسام بشكل طبيعي، أم أن فمه أو عينيه قد هبطت للأسفل.

2- هل من الممكن رفع اليدين بشكل طبيعي وإبقائها مرفوعة؟.

3- هل الكلام ملعثم؟ أو هل من الممكن فهم ما يقال من قبل الشخص المصاب؟.

ونصحت المنظمة بضرورة قياس ضغط الدم باستمرار، وتوخي الحذر من العلامات والأعراض الرئيسية لارتفاعه، التي تشمل: الصداع الشديد، والإرهاق، ومشاكل في الرؤية، وآلام في الصدر، والتنفس غير المنتظم.