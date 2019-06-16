مخاطر تسمير البشرة بالسولاريوم

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية من المخاطر الصحية والجمالية لجهاز التسمير المعروف أيضاً باسم "السولاريوم" Solarium.

وأوضحت الرابطة أن جهاز التسمير يقوم بإنتاج أشعة فوق بنفسجية ليمنح البشرة المظهر البرونزي الساحر، غير أن الأشعة فوق البنفسجية تتوغل في طبقات الجلد العميقة، ما يتسبب في الشيخوخة المبكرة للبشرة وفقدانها للمرونة وظهور التجاعيد والبقع بها.

كما أن الأشعة فوق البنفسجية ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، فضلاً عن الأشعة قد تؤذي العين حتى مع غلق الجفون، حيث قد تنفذ الأشعة عبر الجفون وتتسبب في تهيج الشبكية والملتحمة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، التي تهدد الصحة والجمال، تنصح الرابطة المرأة بالتخلي عن السولاريوم والتمتع بدلاً من ذلك بحمام شمسي طبيعي مع مراعاة استعمال كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) كاف لا يقل عن 30.

ومن الإمكانيات البديلة أيضاً استخدام مستحضرات التسمير الذاتي Self-tanner للتمتع بالمظهر البرونزي الجذاب مع مراعاة طريقة الاستخدام السليمة.