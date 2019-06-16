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© Sputnik . Ali Hassoun
وقال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل الجلسة: "هذا هو يوم تاريخي. سنقوم اليوم بشيئين: سنقيم بلدة جديدة في الجولان حيث لم يتم القيام بهذا منذ سنوات عديدة. هذا هو عمل استيطاني وصهيوني من الدرجة الأولى. والشيء الأخر الذي سنقوم به اليوم هو تكريم صديقنا، وهو صديق كبير جدا لدولة إسرائيل وهو الرئيس ترامب الذي اعترف مؤخرا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. إنه أول زعيم دولي قام بذلك فهو أزال القناع عن وجه النفاق الذي لا يعترف بما هو بديهي".
وأضاف نتنياهو: "قال رئيس الوزراء الراحل ميناحيم بغين عندما قام بتمرير قانون الجولان إنه يجب قول البديهي أيضا. والرئيس ترامب قام بذلك في هذه الحالة أيضا ومن خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران وهو يقوم بذلك الآن بوقوفه الحازم ضد العدوان الإيراني في خليج عمان وفي الخليج العربي وفي المنطقة بشكل عام".
واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته قائلا: "نفتخر بأن لدينا الفرصة لإقامة تلك البلدة ولتكريم صديق كبير. سنواصل تعمير وتطوير الجولان لصالح سكانه جميعا، اليهود وغير اليهود على حد سواء، ومن أجل مستقبل الدولة كلها".
كانت هذه تفاصيل خبر "هضبة ترامب"... الحكومة الإسرائيلية تصدق على إقامة بلدة جديدة في الجولان السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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