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© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الدفاع الكويتية، فإن الاجتماع ھدف إلى الإعداد والتحضیر للمرحلة التنفیذیة للتمرین الذي ستجرى فعالیاته في الكويت مارس/ أذار 2020.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع كذلك هدف إلى توحید مفاھیم العملیات العسكریة المشتركة لرفع قدرة الاستجابة للمشاركین وتعزیز التعاون والتنسیق العسكري المشترك وتطویره.
وتابع البيان "التمرین یعتبر من سلسلة تمارین (حسم العقبان) التي بدأت في عام 2000 عندما استضافت مملكة البحرین التمرین الأول.
واعتبرت الوزارة أن استضافة الكویت لھذا التمرین للمرة الثالثة على التوالي یعد مكسبا استراتیجیا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "حسم العقبان"... اجتماع عسكري خليجي في الكويت بمشاركة مصر والأردن وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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