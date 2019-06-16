إعادة البشير إلى السجن بعد انتهاء التحقيقات

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) عن بيان للناطق باسم الشرطة أنه "تم في الثالثة من ظهر اليوم نقل الرئيس السابق عمر البشير ضمن قوة وحراسة أمنية مشددة من سجن كوبر لنيابة مكافحة الفساد بحي العمارات.

​وقالت إنه خضع لإجراءات التحقيق بواسطة النيابة المختصة، ومن ثم تم نقله لسجن كوبر بعد الانتهاء من الإجراءات.

التقطت عدسات المصورين صوراً للرئيس السوداني السابق عمر البشير وهو يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم.

​ويعتبر ذلك هو الظهور الأول للرئيس الذي أطاح به الجيش بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي دام 30 عاماً.

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وكان البشير محتجزاً في سجن في الخرطوم بحري، بالنيل الأزرق.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.