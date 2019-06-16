الكويت تتحدث عن "أعمال إجرامية" في الخليج العربي

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وقال السفير العتيبي، مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، إن "الكويت دانت وبشدة وفى أكثر من مناسبة، وعلى عدة مستويات الأعمال الاجرامية في الخليج العربي"، حسب صحيفة القبس الكويتية.
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وشدد السفير العتيبي، على دعم الكويت ومساندتها لمجلس الأمن في مناقشة هذه القضايا وإبقائها قيد النظر.
كما دان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في وقت سابق استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.
وتعرضت ناقلتي نفط في خليج عمان للهجوم، في أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في هجوم يهدد إمدادات النفط إلى العالم حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان.
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