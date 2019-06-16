"أزمة نجران" تغضب السعوديين.. والأمير يتدخل

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمكتب الأمير، خالد صالح السلطان، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وفهد حسين السديري الرئيس التنفيذي للشركة، وأيضا نائب رئيس الشركة للتوزيع وخدمات المشتركين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وأشاد الأمير جلوي "بدور المواطن في منطقة نجران واستشعاره المسؤولية ونقده ومطالبه النابعة من روح وطنية صادقة".

واطلع أمير المنطقة على تفاصيل عن حجم الضرر جراء انقطاع الكهرباء بالمنطقة، ووجه بتشكيل فريق ميداني لمراجعة وفحص البدائل الطارئة لدى الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، وتقييم كفاءة المولدات الاحتياطية.

​وشهدت منطقة نجران انقطاع للتيار الكهربائي، متكرر خلال الفترة الماضية، لدرجة دفعت جامعة نجران للإعلان، الخميس الماضي، عن تعديل مواعيد محاضرات الطلاب لتصبح في الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي بداية من الساعة الرابعة عصرًا.

​وأوضحت الجامعة أن "التعديل يأتي استجابة لمطالبات شركة الكهرباء، وإسهامًا من الجامعة في الحد من تأثير انقطاعات الكهرباء المتكررة"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ونشر حساب "نجران اليوم" على تويتر أن الكهرباء انقطعت في بعض الأحياء في المنطقة اليوم الأحد.

​ومع كل انقطاع للتيار الكهربائي تسارع شركة الكهرباء السعودية في تقديم اعتذارها للمواطنين عن انقطاع التيار الكهرباء، وتعد بإعادة التيار في أسرع وقت.

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حالة غضب واسعة نتيجة لتكرار انقطاع الكهرباء عن منطقة نجران وقبلها عن منطقة جازان، ودشن عدد من مستخدمي "تويتر" هشتاغ باسم "#كهربا_نجران_فاشله_والمحاسبه_غايبه" مطالبين بمحاسبة الشركة على تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

​وبداية الشهر الجاري، قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، اعتذاره "الشخصي" لسكان المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة، نتيجة عطل فني طارئ.

وقال خالد الفالح، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أعتذر شخصيا لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عطل فني طارئ".

​وتابع: "أؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تمكن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع، كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله".

ولفت الوزير السعودي، إلى "أنه يعمل مع الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك".

ومنطقة نجران هي إحدى المناطق الثلاثة عشر للمملكة العربية السعودية، وتقع في جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن.