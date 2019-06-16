الخرطوم.. مباحثات بين البرهان وأمين عام الجامعة العربية

الخرطوم/ الخليج 365

أجرى كل من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مباحثات في الخرطوم الأحد؛ بشأن المرحلة الانتقالية.

وقال المجلس، في بيان، إن البرهان قدم لـ"أبو الغيط" شرحا مفصلا حول الأوضاع في السودان ورؤية المجلس العسكري، وتواصله مع القوى السياسية للتوافق على ترتيبات الفترة الانتقالية.

وقال أبو الغيط، في تصريحات إعلامية، إن الجامعة العربية تسعى إلى تأمين الاستقرار في السودان، والتوصل إلى توافق داخلي.

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وأضاف أنه يشعر بعدما اسمتع إلى البرهان بـ"الاطمئنان والرضا والأمل" في التوصل إلى توافق ينقل السودان إلى مرحلة تؤمن لأبنائه تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، إضافة إلى حكم مستقر ومقبول من كل أبناء السودان.

ومنذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة في ظل أزمة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

ومنذ انهارت مفاوضات بين الطرفين، الشهر الماضي، يتبادلان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بينما تخشى "قوى التغيير" أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.