جامعة حفر الباطن تنظم مؤتمرا دوليا عن علم النفس الرياضي التطبيقي

صحيفة الخليج الإلكترونية

تنظم جامعة حفر الباطن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع … والطموح) بتاريخ 16 – 17 ربيع الأول 1441هـ / 13 – 14 نوفمبر 2019م.

وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني (رئيس المؤتمر) أن هذا المؤتمر الدولي النوعي يأتي مواكبًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويهتم بالجانب المعرفي والمهني لحقل معرفي جديد مهموجانب حيوي من جوانب الحياة الانسانية، وهو (علم النفس الرياضي التطبيقي) مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيكون بإذن الله نواة لوضع مرجعية علمية ومهنية في هذا التخصص ورصد للتجارب والخبرات العالمية، ومعرباً عن أمله في أن تسهم النسخة الأولى لهذا المؤتمر والتي تتبناها الجامعة في تطوير السلوك الصحي والنشاط البدني والرياضي لكافة فئات المجتمع وتجسيد دور الجامعات في تجسيد رؤية المملكة 2030 والمضي قدمًا في تحقيقها من خلال الدور الفعال للجامعات.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عادل بن عايد الشمري (نائب رئيس المؤتمر) أن جامعة حفر الباطن تشهد تطور وازدهار ونقلات نوعية في كافةالمجالات على المستوى الأكاديمي والبحثي وأن ضمن خططها العلمية والبحثية التركيز على تنظيم الأحداث العلمية الدولية المتنوعة، ومن ثم اهتمت الجامعة بتنظيم هذا المؤتمر الدولي المتخصص سعياً منها لدعم الحركة العلمية والبحثية في مجال الأنشطة البدنية والحركية والصحية لكافة فئات المجتمع،انطلاقاً من أهمية اللياقة البدنية والأنشطة الحركية والرياضية في تعزيز حياتنا وسلوكنا الصحي، والسعي إلى خلق بيئة اجتماعية صحية بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

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كما أشار عميد كلية الآداب المكلف الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الحراملة (مدير المؤتمر) إلى أهمية المؤتمر من خلالسعيه إلى نشر رسالة المجتمع الرياضي الدولي في استخدامالاستراتيجيات المعاصرة لعلم النفس الرياضي وتطبيقاته والعلوم الرياضية المرتبطة به، وأضاف أنه يهدف إلى تعزيزالمستوى الرياضي للفرق الرياضية والتأهيل العلمي والأكاديميوالطبي للعاملين في المجال الرياضي والتعريف بدور علم النفس الرياضي (دولياً وعربياً ومحلياً) في الوصول إلى قمة الاداء والانجاز في البطولات الاولمبية والدولية، وكذلك دعم البحث العلمي والدراسات الرياضية ذات العلاقة بالعلوم النفسية والتربوية والرياضية وتسخيرها في خدمة الحركة الرياضية والاستفادة من العلوم الرياضية المختلفة وتفعيلها للارتقاءبالمستوى الصحي لدى الإنسان وفقًا لرؤية المملكة العربيةالسعودية 2030.

يذكر أنه سيتم من خلال المؤتمر مشاركة المهتمين والباحثين والخبراء على المستوى المحلي والدولي في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة والمجالات المرتبطة، ودعوة المؤسسات والهيئات المعنية وذات الارتباط من أجل المشاركة في عرض التجارب والخطط والأفكار والخروج بتوصيات من شأنها تطوير المجال الرياضي وتحقيق الاستفادة المجتمعية.

والجدير بالذكر أنه وبحضور ورعاية من معالي مدير الجامعة وعدد من الإعلاميين والقنوات التلفزيونية تعقد الجامعة مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 15/10/1440هـ الموافق 18/6/2019م بمسرح الجامعة للإعلان عن المؤتمر وتفاصيلة.