اقتياد #البشير إلى نيابة #مكافحة_الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به

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صحيفة الخليج الالكترونية
ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى، اليوم الأحد منذ الإطاحة به خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.
وذكر شاهد من رويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.
وفي سياق متصب بالأحداث في السودان، طالب نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، الأحزاب العريقة في السودان أن تظهر وتتحمل مسؤوليتها.
وأكد حميدتي أن الشعب السوداني عانى من الفساد والضائقة المعيشية.
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