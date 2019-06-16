ولي_العهد: لا تراجع في مبادرات #رؤية_السعودية_2030 و #المملكة تنتقل إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عدم توقعه بتراجع بعض المبادرات المتعلقة برؤية 2030، مؤكداً أنها تساهم بشكل فعال في عملية التحول الاقتصادي، وأن المملكة تنتقل الآن من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية.
وأضاف سموه في ثنايا الحوار مع جريدة “الشرق الأوسط”: ما يحدث في المملكة تغيير هيكلي شامل للاقتصاد هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، ورؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لا بد من أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، دون الإخلال بركائز ومستهدفات «الرؤية»، وتحقيق أفضل النتائج، خاصة في وقت أصبحت لدينا جودة أعلى في اتخاذ القرارات المبنية على الدراسات والتحليلات والأرقام والحقائق والبيانات.
وإجابة عن سؤال حول أن بعض المبادرات المتعلقة بـ”الرؤية” قد تتراجع قال: لا نتوقع ذلك، فبرامج «الرؤية» تساهم بشكل فعال في عملية التحول الاقتصادي، فنحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية.
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