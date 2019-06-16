بومبيو: #الولايات_المتحدة​ لا تريد حربا مع ​#إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، في تصريح له، أن ​الولايات المتحدة​ لا تريد حربا مع ​إيران​، لافتاً إلى أن الدبلوماسية مستمرة، مؤكد أن ” الإدارة الأميركية تنظر في سلسلة من الخيارات ضد إيران ومن ضمنها الخيار العسكري”.

وأضاف “لدينا دائما التفويض القانوني للذهاب إلى الحرب.. والشعب الأميركي يجب أن يثق أن كل الخيارات التي تتخذ تحت إدارة ترمب هي قانونية”.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهزيته للجلوس على طاولة المفاوضات إلى جانب إيران، وقال الرئيس الأمريكي، في حوار مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية، إنه جاهز للتفاوض مع طهران وقتما تكون مُستعدة لذلك. وهددت إيران بأنها لن تلتزم بالبنود الرئيسية من الاتفاق النووي، الذي عقدته مع واشنطن ودول العالم العُظمى في عام 2015، إذا لم يتم تخفيف العقوبات بحلول 8 يوليو الجاري، بما في ذلك الالتزام بحظر عمليات تخصيب اليورانيوم.