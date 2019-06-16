مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع 300 سلة غذائية في محافظة #الجوف اليمنية

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الخليج - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، استفاد منها 1,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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