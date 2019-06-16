البيئة تعلن إنشاء مدينة عالمية للتمور في #المدينة_المنورة‎

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عزمها إنشاء مدينة عالمية للتمور متكاملة الخدمات في المدينة المنورة، بهدف تصنيع وتصدير التمور، ورفع القدرة التشغيلية للصناعات التحويلية للتمور، والاستفادة من بقايا النخيل.
وقالت الوزارة إن من أهداف المدينة رفع نسبة التوظيف وسط أبناء المنطقة، وزيادة النمو الاقتصادي والإنفاق المحلي.
وأبانت أن المدينة ستقام على بعد 7 كيلو مترات فقط عن المسجد النبوي، ومسافة 17 كيلو متراً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة.
وأوضحت أن المدينة تتيح عديدا من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، داعية المستثمرين للاطلاع على معلومات المنافسة عبر هذا الرابط، مبينة أن آخر موعد لاستلام العروض يوم 16 يوليو المقبل.
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