شكرا لقرائتكم الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات على الحدود مع سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 18:20

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاحد، بدء تدريبات عسكرية واسعة النطاق، ستشمل هضبة الجولان السوري المحتلة.



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وقال الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابة على "تويتر"، اليوم، إن تدريباً عسكرياً واسع النطاق سيبدأ اليوم في مناطق مختلفة من إسرائيل. وأضاف أن التدريبات ستشمل مناطق الأغوار والجليل الأعلى ومدينة نهاريا وبحيرة طبريا وهضبة الجولان، على الحدود مع سورية.

وأشار أدرعي إلى أن التمرين سينتهي الخميس المقبل، متوقعًا حركة ناشطة للمركبات العسكرية والطائرات الحربية والمروحية والنقل خلال تلك التدريبات السنوية للعام الحالي.

وافاد البيان الإسرائيلي ان التدريبات تهدف إلى رفع الجاهزية العسكرية للحفاظ على استعداد القوات العسكرية، وفق استعدادات مسبقة في إسرائيل.

وتشهد الحدود السورية الإسرائيلية توترًا متصاعدًا على خلفية تواجد مليشيات موالية لإيران في المناطق السورية الحدودية، وما أدى الى استهداف مواقع عدة داخل سورية خلال الأشهر الماضية.