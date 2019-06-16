شكرا لقرائتكم إدانة زوجة نتانياهو بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 18:29

حكمت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدفع غرامة وتعويض للحكومة الإسرائيلية بعد إدانتها بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان وجبات طعام.



ويأتي هذا الحكم في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.

وأدينت سارة نتانياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر في إطار قضية اتهمت فيها سارة نتانياهو في حزيران (يونيو) 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

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وحكم القاضي أفيتال حِن على زوجة رئيس الوزراء بدفع غرامة بقيمة عشرة آلاف شيقل (2800 دولار)، وتعويض قيمته 45 ألف شاقل. وستسدد سارة هذه المبالغ على تسع دفعات بناء على طلبها.

وقال القاضي عن الحكم "الصفقة التي تم التوصل إليها بين الجانبين قيمة وتتناسب مع الجرم الجنائي".

واسقطت لائحة الاتهام المعدلة التي أقرت الأحد تهم الكسب غير المشروع عن سارة نتانياهو (60 عاما).

ووفق ما ورد في عريضة الاتهام، طلبت سارة نتانياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة ما بين عامي 2010 و2013 وعن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.