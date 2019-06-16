شكرا لقرائتكم طائرات سعودية وأميركية f-15c تحلق في سماء الخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 16:52

حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية من نوع f-15c في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.



وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

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