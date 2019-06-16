شكرا لقرائتكم أردوغان يتجاهل تهديد أميركا ويتمسّك بصفقة الصواريخ الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 16:37

رجّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يبدأ مطلع تموز (يوليو) المقبل، تسليم بلاده صواريخ "أس-400" الروسية المضادة للطائرات التي أثارت صفقة شرائها توتراً مع الولايات المتحدة.



وأمهلت واشنطن أنقرة حتى نهاية تموز، للعدول عن الصفقة، معتبرة أن استخدام هذا النظام الصاروخي يتعارض مع استخدام المقاتلات الأميركية الجديدة "أف-35" التي تريد تركيا شراءها.

وهدّدت الولايات المتحدة بطرد طيارين أتراك يتدرّبون في أراضيها على قيادة تلك المقاتلات، إن لم تتخلّ أنقرة عن الصفقة. واقترحت على أنقرة شراء صواريخ "باتريوت" الأميركية، بدل الصواريخ الروسية.

وعلّق أردوغان، قائلاً: "أعتقد بأن (صواريخ أس-400) ستبدأ بالوصول في النصف الأول من تموز. مسألتها سُوِيّت وليست هناك أي صعوبات". وأشار إلى أنه سيردّ برسالة مكتوبة على واشنطن "قريباً، ربما هذا الأسبوع".