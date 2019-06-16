شكرا لقرائتكم تفكيك 4 عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي شمال الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عـدن- "الحياة" | منذ 5 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 16:55

فككت قوات الشرطة العسكرية في محافظة الضالع اليمنية عبوات ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



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وقال مصدر عسكري: "إن قوات الشرطة فككت أربع عبوات ناسفة أسفل جبل وعل بمديرية قعطبة شمال الضالع".

وذكر قائد الشرطة العسكرية في المحافظة العقيد فضل العقلة، أن دورية من القوات عثرت على عبوات ناسفة بالقرب من حاجز تفتيش في شمال مديرية قعطبة وقام فريق الخبراء بتفكيكها.

وأشار العقلة، في تصريح لموقع "سبتمبر" الحكومي في اليمن، إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بزرع ألغام وعبوات ناسفة في المواقع والجبال والمناطق الذي كانت تتمركز فيها شمال وغرب مديرية قعطبة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية، بأن امرأة قتلت وأصيبت أخرى جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة. وبذلك تواصل ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي والمستمر على تجمعات سكنية في شمال الضالع، ما تسبب في إزهاق عشرات أرواح المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.