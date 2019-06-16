شكرا لقرائتكم إسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 13:14

أسقطت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء أمس (السبت)، طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه أبها.



وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في وقت متأخر من ليل أمس: "إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها".

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، من دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.