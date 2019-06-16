السيسي لوزير خارجية الإمارات: الخليج جزء من أمننا القومي

وحضر اللقاء من الجانب المصري، عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، وسامح شكري وزير الخارجية، وسفير الإمارات بالقاهرة، جمعه الجنيبي.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس السيسي، أعرب عن مساندة بلاده للشقيقة الإمارات ودعم أمنها واستقرارها.

وشدد السيسي على أن مصر تتابع باهتمام بالغ "تطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج".

وأكد السيسي في هذا الصدد "تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج، الذي تعتبره مصر جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي".