رسالة خطية من السيسي إلى أمير الكويت

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) تلقى الأمير رسالة من السیسي أعرب فیھا عن خالص تحیاته وصادق تمنیاته للأمير بموفور الصحة والعافیة ودوام التوفیق والسداد، كما عبر فیھا السيسي عن أطیب تمنیاته لدولة الكویت بالمزید من الرفعة والازدهار.

ومن جانبه أعرب أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح للرئيس السيسي عن بالغ شكره وتقدیره على ما عبر عنه من طیب المشاعر وصادق التمنیات، مشیدا بالعلاقات الأخویة الوطیدة والتاریخیة التي تجمع دولة الكویت وجمھوریة مصر العربیة الشقیقة، متمنیا للسيسي دوام الصحة والعافیة ولمصر الشقیقة وشعبھا

الكریم كل الرقي والتقدم، وللعلاقات الطیبة والمتمیزة بین البلدین الشقیقین المزید من التطور والنماء.

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واحتفل كويتيون اليوم بعيد ميلاد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي يوافق الأحد 16 يونيو/حزيران مكملا عقده التسعين.

والصباح من مواليد عام 1929، وتم تكريمه عام 2014 من قبل الأمم المتحدة وتم منحه لقب "قائد الإنسانية".

وفي أبريل/نيسان الماضي، كرم البنك الدولي الصباح لدوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام، في خطوة هي الأولى من نوعها من البنك الدولي لقائد دولة.