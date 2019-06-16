أول فيديو وصور لاقتياد البشير من النيابة العامة

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

ويعتبر ذلك هو الظهور الأول للرئيس الذي أطاح به الجيش بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي دام 30 عاماً.

وحسب "رويترز" مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير علنا اليوم الأحد للمرة الأولى منذ الإطاحة به، حيث نُقل من السجن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد.

وقال شاهد العيان من رويترز إن البشير كان يرتدي ملابس بيضاء وعمامة تقليدية في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم.

© REUTERS / UMIT BEKTAS الرئيس السوداني السابق عمر البشير يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم

وأطاح الجيش واحتجز البشير في 11 أبريل/ نيسان بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي دام 30 عامًا.

© REUTERS / UMIT BEKTAS الرئيس السوداني السابق عمر البشير يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم

وكان البشير محتجزاً في سجن في الخرطوم بحري، بالنيل الأزرق.

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ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

© REUTERS / UMIT BEKTAS الرئيس السوداني السابق عمر البشير يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

© REUTERS / UMIT BEKTAS الرئيس السوداني السابق عمر البشير يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.

ونفي المجلس العسكري في بيان بوقت سابق من اليوم إصداره أوامر بفض الاعتصام بالقوة، معتبرا أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة بهذا المعنى، مؤكدا أن القوات كانت تسعى لتطهير بؤرة إجرامية تعرف بـ"كولومبيا" قرب ساحة الاعتصام قبل أن يهرب من فيها لساحة الاحتجاج، ما أدى لوقوع أعمال العنف.