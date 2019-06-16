سارة نتانياهو.. إدانة و15 ألف دولار لإغلاق "قضية الوجبات"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters سارة نتانياهو لدى وصولها إلى مقر المحكمة في القدس

وأدينت سارة نتانياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر، في إطار قضية اتهمت فيها سارة نتانياهو في يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن سارة نتانياهو (60 عاما) ستدفع غرامة قدرها 15 ألف دولار، لطي صفحة اتهامها بأنها أساءت استخدام نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في وجبات فخمة.

وأضاف الوكالة أن محكمة ابتدائية في القدس قبلت، الأحد، صفقة تسوية وقعت عليها سارة نتنياهو مع الادعاء العام الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات استمرت أشهرا.

ويقضي الاتفاق بأن تعترف نتانياهو بإساءة استخدام الأموال العامة، على أن تدفع 15 ألف دولار فقط، مما يعني تجنبيها أي عقوبات أخرى.

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وقال مكتب المدعي العام إن زوجة رئيس الوزراء ستدفع غرامات إضافية لإغلاق القضية، التي اتهمتها بالتعامل مع المطاعم الفاخرة، بينما كان المقر الرسمي يستعين بطباخ متفرغ.

وكان القضاء الإسرائيلي قدم لائحة اتهام ضد سارة نتانياهو في يونيو 2018، بعد اكتشاف أمر التعامل مع المطام الفاخرة.

أما زوجها، رئيس الوزراء الإسرائيلي، فليس بأحسن حال، إذ من المقرر أن يمثل أمام جلسة استماع في أكتوبر المقبل، بسبب شبهات تلقيه الرشوة والفساد.