دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقنية ذكاء اصطناعي من أدوبي للتعرف إذا كانت ملامح الوجه بالصورة معدلة

توصل فريق من شركة أدوبي وباحثين من جامعة بيركلي الأمريكية إلى الوصول طريقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على ملامح الوجوه في الصورة ومعرفة إذا ما كانت تلك الملامح معدلة باستخدام الكمبيوتر وبرامج التعديل أم طبيعية.

وبسبب وجود تقنيات وبرامج مختلفة للتعديل على الصور من بينها البرنامج الغني عن التعريف، فوتوشوب، انتشرت ظاهرة حول العالم بقيام الناس بالتعديل على ملامح الوجه في الصور التي ينشروها لا سيما تلك الصور على الحسابات الرئيسية، وهو ما يعطي صورة غير واقعية لهم.

وتعتمد التقنية الجديدة التي توصل لها فريق أدوبي على معرفة الصور التي استخدمت ميزة Face Away Liquify والموجودة بشكل أساسي في برنامج فوتوشوب، وتقوم على إضفاء تعديلات على شكل ولون العيون، الأنف، الفهم، الوجهـ وغيرها من الأمور. وبالتالي ستُظهر التقنية الجديدة أي من الصور حقيقية 100% وأيها تم التعديل عليها في سبيل استعادة الثقة في أوساط العالم الرقمي كما أوضح الفريق.

التدوينة تقنية ذكاء اصطناعي من أدوبي للتعرف إذا كانت ملامح الوجه بالصورة معدلة ظهرت أولاً على عالم التقنية.