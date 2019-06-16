شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات إف 15 سي السعودية والأمريكية تحلق في سماء الخليج (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حلَّقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع “ف – ١٥ سي” في سماء الخليج العربي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز وبناء العمل العسكري المشترك بين الطرفين.

ونشرت وزارة الدفاع صوراً ومقطع فيديو يظهر المقاتلات وهي تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات التزود بالوقود في الجو، التي تتبع للقوتين.

وقالت وزارة الدفاع إن مهمة هذه الطائرات، تهدف للاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

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