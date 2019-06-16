نائب رئيس المجلس العسكري في السودان يتوعد "بإعدام" الذين قاموا بتفريق الاعتصام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"

توعّد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الأحد "بإعدام" الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.

وقال الجنرال المعروف باسم "حميدتي" في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي "نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة" مشيرا إلى كل شخص "ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز".