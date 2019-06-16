مقتل وإصابة عسكريين سعوديين ويمنيين في قصف لـ"أنصار الله"

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن وحدة المدفعية التابعة للجماعة قصفت تجمعات للجيش السعودي وقوات يمنية في موقع الحماد بنجران شملت أفراد وآليات.

© AP Photo / Carsten Rehder

وأضافت أن القصف المدفعي أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.

وفي قطاع جيزان جنوب غربي السعودية أيضاً، ذكرت "أنصار الله" أن العديد من العسكريين اليمنيين سقطوا بين قتيل وجريح بكمين محكم نصبته وحدة الهندسة في الجماعة، بعبوات ناسفة شرق جبل الدود.

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.