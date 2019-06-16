مساعدات إماراتية إلى اليمن

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ابوظبي: أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها قدمت ألفي سلة غذائية في منطقة الدريهمي في الساحل الغربي لليمن.
وقال بيان صادر عن الهيئة أنها سيرت قافلة مساعدات غذائية جديدة على عدة قرى في مديرية الدريهمي، في إطار مساعداتها الإنسانية في اليمن.
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
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