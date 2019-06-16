دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة منصة "اكسب" تحصل على استثمار أولي من شركة 500 Startups

تمكنت منصة ألعاب الفانتازيا اليومية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، اكسب، من الحصول على استثمار أولي من شركة 500 Startups والمتخصصة في الاستثمار بالمشاريع الناشئة حول العالم.

وتقول اكسب أنها تسعى لتكون منصة ألعاب الفانتازيا الرائدة في المنطقة وتستعد لاستغلال وجود بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر لأول مرة منذ ما يزيد على عقد من الزمن للاستفادة من شعبية اللعبة في تقديم ألعاب مختلفة على الهواتف الذكية.

وعلق، قال علي محمود، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في اكسب: “نحن نعيش في منطقة مهووسة بكرة القدم. وأتذكر خروجي لتوزيع المنشورات في اليوم الذي وصلت فيه مصر إلى بطولة كأس العالم. كان الناس يتنافسون للحصول على نشرات اكسب والتي اشتملت على صورة المنتخب المصري. لقد كانت لحظة حماسية حاسمة لنا، فقد علمنا أننا وضعنا يدنا على شيء مميز”.

وأضاف: “سيتطلب الأمر الكثير من العمل للوصول إلى برنامج قوي وشامل كل الخاصيات الحديثة قبل كأس العالم 2022. ولا يمكننا أن نجد توقيتًا أفضل لإقامة شراكة مع أحد أبرز المستثمرين في العالم”.

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بدوره، صرح شريف البدوي، الشريك في شركة 500 Startups، بأن الشركة تابعت القطاع لشهور عديدة، وأثارت الإنجازات التي تمكنت اكسب من تحقيقها الإعجاب، وقال: “يركز فريق اكسب بشكل كبير على تجربة المستخدم والتحدث مع المستخدمين يوميًا بهدف ضمان تقديم أفضل المنصات التشاركية. ونؤمن أن بإمكاننا تقديم دعم كبير إلى اكسب من خلال استثمارنا”.

وترغب اكسب في الاستفادة من وجود أكثر من مليار مشجع لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جعل المباريات أكثر إثارة من خلال توفير تطبيق يسمح لهم بتوقع المباريات في جميع أنحاء العالم وتحقيق النقاط بناءً على توقعاتهم، ومن ثم سيكون بإمكانهم ربح العديد من الجوائز.

وتحدث علي محمود، بقوله: “الآن هو أكثر الأوقات تشويقًا لمشجعي كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن نخطط للاستفادة من الاهتمام المتزايد والمشاركة والإنفاق على محتوى كرة القدم في المنطقة، ونحن محظوظون للغاية لتمكننا من ابرام هذه الشراكة مع 500 Startups”.

التدوينة منصة “اكسب” تحصل على استثمار أولي من شركة 500 Startups ظهرت أولاً على عالم التقنية.