دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Redmi تخطط لإطلاق هاتف جديد يأتي بمستشعر GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Redmi لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية خلال النصف الثاني من 2019، على أن يضم هذا الإصدار مستشعر سامسونج GW1 المميز بدقة 64 ميجا بيكسل.

أشارت بعض التقارير خلال الفترة الماضية إلى خطط سامسونج لضم مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل إلى إصدارها القادم من الهواتف المتوسطة Galaxy A70S، وفي تسريبات جديدة نشرت اليوم أشير إلى أن Redmi أيضاً تخطط لإطلاق هاتف بمستشعر GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل لاحقاً هذا العام.

ولقد جاء في تقرير سابق تفاصيل حول خطط سامسونج لجلب مستشعر ISOCELL بدقة 64 ميجا بيكسل للمرة الأولى في سلسلة هواتفها المتوسطة A، حيث يأتي هذا المستشعر بتقنية Tetracell لدمج البيكسل ودعم إنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل في الأماكن المميزة بالإضاءة المنخفضة.

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ويمكن من خلال دمج 4 من البيكسل في نقطة واحدة أن يتم دعم زيادة نسبة حساسية الضوء للحصول على تفاصيل أكثر عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، كما يأتي مستشعر سامسونج بميزة دعم تقنية HDR في الوقت الفعلي للتصوير مع 100 ديسيبل.

يذكر أن سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لمستشعر ISOCELL Bright GW1 خلال النصف الثاني من 2019، كما تتوفر نماذج للمستشعر في الوقت الحالي لدى الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع Redmi تخطط لإطلاق هاتف جديد يأتي بمستشعر GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.