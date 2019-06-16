الكويت تستضيف اجتماعا حول مناورة "حسم العقبان" العسكرية

الكويت/ الخليج 365-

أعلنت الكويت، الأحد، عقد الاجتماع التخطيطي الأول للمناورة العسكرية "حسم العقبان 2020"، بحضور ممثلين لهيئة العمليات بمشاركة "دول مجلس التعاون لدول الخلیج، ومصر والأردن والولایات المتحدة الأمریكیة"، وفق مصدر رسمي.

ولم يسم المصدر الرسمي، دول الخليج إلا أن مجلس التعاون الخليجي يضم 6 دول هي السعودية والإمارات وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان بجانب الكويت.

وأوضحت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن الاجتماع يهدف للتحضير والإعداد للمرحلة التنفيذية للتمرين الذي سيجري في مارس/آذار 2020.

وأشارت أن الاجتماع يسعى لتعزیز التعاون والتنسیق العسكري المشترك وتطویره.

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وأضافت أن التمرین یعتبر من سلسلة تمارین (حسم العقبان) التي بدأت عام 2000 عندما استضافت البحرین التمرین، مشيرة إلى أن الكويت تستضفها للمرة الثالثة على التوالي.

وشهدت الأشهر الأخيرة اجتماعات تضم ممثلين لدول مجلس التعاون الخليجي بحضور قطري، رغم استمرار الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2017.

وآنذاك قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب".

وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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