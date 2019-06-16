المعتقلون الفلسطينيون بسجن عسقلان الإسرائيلي يعلّقون إضرابهم عن الطعام

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

علّق المعتقلون الفلسطينيون في سجن عسقلان الإسرائيلي(جنوب إسرائيل)، إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا به صباح الأحد، وذلك بعد استجابة إدارة السجون بشكل مبدئي على جزء مهم من مطالبهم.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان وصلت الخليج 365 نسخة عنه، أن "من بين المطالب التي ردت عليها الإدارة بالموافقة المبدئية: وقف الاقتحامات المسلّحة والتفتيشات الليلية، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة قضايا علاج عدد من المعتقلين المرضى".

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كما وافقت إدارة السجون على إعادة ممثل المعتقلين "ناصر أبو حميد" لعسقلان، قبل الأول من تموز/ يوليو العام القادم، بعد أن تم نقله "تعسفيا" لسجن نفحة.

وكان معتقلو "عسقلان" قد أعلنوا صباح اليوم الإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة "إجراءات الإدارة التنكيلية بحقهم، والتي تصاعدت مع نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي"، بحسب النادي.



ويقبع في سجن "عسقلان" 46 معتقلاً غالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، ويقبعون في قسم وحيد للمعتقلين الأمنيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.