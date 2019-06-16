مؤشر السوق السعودي يغلق منخفضًا عند مستوى 8886.84 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 54.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8886.84 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

Advertisements

وكانت أسهم شركات جاكو, والبابطين, ودار الأركان, والدرع العربي, وصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سامبا, والجماعي, والمتقدمة, والفخارية, ومسك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.47% و 4.69% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والراجحي, وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, ودار الأركان, والإنماء, وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 34.01 نقطة ليقفل عند مستوى 3571.27 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 آلاف سهم تقاسمتها 141 صفقة.