المقاتلات السعودية والأمريكية تحلق فوق سماء الخليج (صور وفيديو)

وتظهر الطائرات في الصور والفيديو وهي تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جوا تابعة للقوتين.
وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أن المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.
وأدت الهجمات على ناقلتين يوم الخميس 13 يونيو/حزيران الجاري، إلى تفاقم الأزمة الناجمة عن هجمات مماثلة على 4 سفن في مايو/أيار، إذ ألقت واشنطن بمسؤوليتها على طهران أيضا، والتوتر محتدم أصلا بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي.
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