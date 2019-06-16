صحيفة: النصب التذكارى المصري في إسرائيل ينهار

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم النصب التذكاري المصري في إسرائيل

ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس، أن النصب التذكارى، المقام فى إسرائيل لشهداء مصر فى حرب فلسطين 1948، بات فى حالة سيئة ويوشك على الانهيار، موضحة أن النصب الذى بنى فى منطقة «عاد هالوم»، بالقرب من مدينة أسدود، على بعد 34 كيلومترا جنوب تل أبيب، عام 1989 بعد معاهدة السلام، يوشك على الانهيار، ونشرت له صورة تبين وجود شقوق واضحة فيه، مشيرة إلى أنه مصنوع من الجرانيت المصرى الأحمر مع نقش بأربع لغات: العربية والإنجليزية والهيروغليفية والعبرية.

ويحمل النصب التذكارى أسماء 4 مصريين استشهدوا فى معركة الفالوجة فى يونيو 1948، هم: العقيد أحمد عبدالعزيز، والعقيد أحمد فهيم بيومى، والعقيد إبراهيم قطب الصياد، والجندى أبوالحسن حسن عيسوى.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد مرور 30 عامًا على تشييده، أصبح النصب التذكارى بحاجة إلى أعمال ترميم مكثفة، حيث تحطمت العديد من ألواح الجرانيت أو سقطت.

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