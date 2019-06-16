بالصور.. موسم جدة يستقطب الزوار بأكثر من 150 فعالية محلية وعالمية

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:

استقطبت مواقع إقامة موسم جدة الخميس وفي طليعتها مدينة الملك عبدالله الرياضية ، والمنطقة التاريخية بمحافظة جدة ، التي تتباهى بعجائبها وسحرها التاريخي في وسط جدة ناشرة عبق الماضي ، وقد أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو ، وكورنيش الحمراء ، والواجهة البحرية ، ومنطقة أبحر ، زوارها بطيفٍ واسعٍ من الفعاليات والأنشطة والتجارِب التي تهدف لإبراز الفرص التنموية التي توفرها المملكة والتي تجاوزت 150 فعالية محلية وعالمية.

ويسلط موسم جدة الضوء على مقومات جدة كإحدى الوجهات السياحية الرائجة في العالم ، وتعزيز مكانتها كعاصمة للسياحة في المملكة من خلال إعادة تشكيل قطاع الفعاليات والمناسبات ، وتشغيلها وإدارتها بكونها إحدى أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني ، حيث تستمر فعاليات موسم جدة حتى 15 ذو القعدة المقبل ، التي يقام العديد منها للمرة الأولى على مستوى المملكة.

وتتناسب فعاليات الموسم ، مع مختلف الفئات العمرية ، بمن فيهم العائلات والأطفال مع الفعاليات والمهرجانات المحلية والعالمية التي ستعيد تعريف السياحة والتسوق والتنزه في جدة ، حيث تتنوع هذه الفعاليات ما بين الأنشطة الرياضية والمائية والتجارب البحرية المتميزة وممارسة العديد من المغامرات البحرية المتنوعة الأخرى إلى جانب الفعاليات الترفيهية والثقافية العالمية والحفلات والعروض المسرحية.

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كما يستضيف موسم جدة فرقًا عالمية ، وتقديمها عروض التشويق والإثارة حيث تحتضن الواجهة البحرية بجدة عدة فعاليات جذابة ، من أبرزها المطاعم العالمي والتدريبات الإبداعية والأنشطة الترفيهية والمعالم السياحية الفنية والتفاعلية وعروض المأثور الشعبي والرقصات الشعبية ، في حين تقدم منطقة جدة التاريخية التراث بكل حضارته وعراقته للزوار من جميع أنحاء العالم على وقع عروض المأثور الشعبي، وألحان وأهازيج الزمن القديم ، وحزمة من الفعاليات المميزة في مجالات الفن والثقافة والطعام والترفيه والتسوق.

ومن المقرر أن تحتضن جدة التاريخية المزاد الخيري الأول من نوعه في المملكة في 23 شوال الحالي الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار “كريستيز” داخل بيت نصيف التاريخي الذي يتضمّن أكثر من 40 عملًا خاصًا لنخبة من الفنّانين العرب المعاصرين من المملكة العربية السعودية وبلدان أخرى من الشرق الأوسط ، فيما سجل كورنيش الحمراء أعلى نسب إشغالٍ فندقيٍ في جدة عبر الوحدات القريبة منه.

وما يزال يستقبل الزوار والضيوف ليشاهدوا الروائع التي يقدمها ، بدءاً بحديقة الوهج ، حيث يمتزج الفن والتقنية والابتكار معاً لينتج مهرجان الضوء الساحر في الهواء الطلق مع قطع فنية مميزة ومخصصة توحي بسحر عالم البحر الأحمر تحت الماء ، إلى جانب إضاءة أمسيات جدة مع مهرجان “لاس فالاس” الذي يستمر تنظيمه طوال الموسم ، ويقدم منحوتات فريدة تشرح ثقافات البلاد المختلفة وخلفياتها الفنية ستنتشر على طول منطقة الحمراء لتنسجم مع العروض المثيرة المختلفة التي ستشهدها هذه الوجهة الحالمة.

كما حصل الأطفال بدورهم وخلال فعاليات موسم جدة على الكثير من المتعة والمرح مع مرافق اللعب والترفيه الموزعة على منطقتين تتضمنان ألعاب القفز وتسلق الجدار ، كما هيئ موضعان لاحتضان ورعاية الأطفال التائهين، وللتأكد من أن الجميع يتمتع بوقته وهو على الكورنيش وضع نظامٌ لتلطيف الجو عبر رذاذ المياه على طول منطقة الفعاليات في الكورنيش الأوسط.