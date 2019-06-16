"غوغل جيم بيلدر" يتيح للمبتدئين تصميم ألعاب ثلاثية الأبعاد

أطلقت شركة غوغل تطبيقاً تجريبياً جديداً باسم "جيم بيلدر"، يتيح للمستخدمين تصميم ألعاب كمبيوتر ثلاثية الأبعاد بمجرد الاختيار من سلسلة بطاقات رقمية متاحة.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن تطبيق البرمجة المعتمد على البطاقات يتيح للمستخدم سحب وإدراج بطاقات مختلفة تشكل معا لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد. ومن خلال هذه الخطوات يمكن لأي مستخدم سواء كان يعرف أو لا يعرف لغات البرمجة أن يصمم ألعاب ثلاثية الأبعاد تحتوي على منصات ولوحات تسجيل وسيارات وغير ذلك.

في الوقت نفسه، فإن هذا التطبيق يتيح للمستخدمين ذوي الخبرة الفنية استخدام لغة البرمجة "جافا سكريبت" في تصميم الألعاب.

كما يتيح تطبيق "جيم بيلدر" لعدد من المستخدمين المشاركة في تصميم لعبة واحدة حيث يمكن للمستخدم دعوة أصدقائه لمساعدته في تصميم اللعبة ثم ممارستها معاً. كما يمكن السماح للآخرين باستخدام اللعبة أثناء تصميمها.

كما يمكن لمستخدمي تطبيق "جيم بيلدر" استخدام خيارات إضافية لتصميم الألعاب من خلال استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد من موقع "غوغل بولي" الذي يتيح للمصممين تبادل واستخدام عناصر ثلاثية الأبعاد صممها أشخاص آخرون.