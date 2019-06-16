شاهد... موقع "هضبة ترامب" الإسرائيلية في الجولان المحتل

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن الحكومة الإسرائيلية ستعلن، اليوم الأحد، عن إقامة مستعمرة "هضبة ترامب" في الجولان السوري المحتل، أثناء عقد جلسة الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم من قلب الهضبة السورية.

وأفادت القناة الإسرائيلية (هيئة البث/مكان) بأن مجلس الوزراء، بزعامة بنيامين نتنياهو، سيعقد مساء اليوم، جلسته الأسبوعية في قلب هضبة الجولان السورية المحتلة، للإعلان عن إقامة المستوطنة الجديدة، التي ستحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكريما لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان.

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وتأتي جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بمشاركة السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، الذي سيحضر الإعلان عن بدء تدشين إقامة مستعمرة "هضبة ترامب".

يشار إلى أن هضبة الجولان هي أراض سورية، تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، الصادر بالإجماع في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981، والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة، وليس لها أثر قانوني دولي.