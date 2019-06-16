وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية ضمن عمليات قيادة بغداد، والقطاعات المحلقة بها، تباشر وبإسناد طيران الجيش، والقوات الجوية، بواجب تفتيش في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة.
وأضافت الخلية، أن العملية لتعزيز الأمن هناك، وملاحقة المطلوبين للقضاء.
ونوهت خلية الإعلام الأمني، إلى أن عملية التفتيش شملت عدد من القرى والبساتين التابعة لقضاء الطارمية، ملمحة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.
ويعتبر قضاء الطارمية، أحد الاقضية الستة المسماة حزام بغداد، وأهمها كونه يربط بين أربع محافظات هي العاصمة، وصلاح الدين، شمالا، وديالى، شرقا، والأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.
وشهد قضاء الطارمية، مطلع الشهر الجاري، اعتداء إرهابي استهدف أحد مجالس العزاء، وأسفر عن ضحايا من المواطنين، وهجمات عدة أخرى على مدى الشهور الماضي والسنوات الماضية، طالت المدنيين والقوات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تنطلق بعملية خاصة لتأمين قضاء يربط أربع محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.