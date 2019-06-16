الملك سلمان يستقبل عدد من من سفراء الدول (صور)

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "تسلم الملك سلمان أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد".
ورحب العاهل السعودية، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.
بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم للعاهل السعودي، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.
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