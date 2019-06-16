ماذا حدث للنصب التذكاري لجنود مصريين في إسرائيل

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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الصادرة باللغة الإنجليزية، أن النصب التذكاري المصري الذي دشن في العام 1989، في حالة متردية ويحتاج إلى ترميم.
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والنصب التذكاري المصري يأتي تخليدا لذكرى أربعة جنود قتلوا في معركة "الفالوجة" في حرب عام 1948، وهم: أحمد عبد العزيز، وأحمد بيومي، وإبراهيم السيد وأبو حسين عيسوي.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن النصب التذكاري يحتاج إلى عملية ترميم كبيرة، لمعالجة مسألة الألواح الرخامية، في وقت أرفقت الصحيفة صورة للنصب المصري، ظهر فيها أن بعض ألواح الجرانيت سقطت من موقعها.
وأشارت الصحيفة إلى أن حرب 1948 "حرب الاستقلال باللغة العبرية"، شارك خلالها أكثر من 2500 جندي مصري، حاولوا الوصول إلى مدينة تل أبيب، آنذاك، ولكن قتل منهم 2000 مصري، وبعيد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، في العام 1979، بعشر سنوات كاملة، أقيم النصب التذكاري في جنوب إسرائيل، تخليدا لذكرى الجنود الأربعة.
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