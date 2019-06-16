ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو

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الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط"، نشرت الاحد، التزام بلاده بطرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام وفق الظروف الملائمة.

وقال الأمير محمد: "نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب".

وأكد ولي العهد "أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021"، مؤكدا أن "تحديد مكان الطرح سابق لأوانه".

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وبحسب الأمير محمد، فإن "الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة" في إطار الاستعدادات لعملية الطرح.

وأعلنت أرامكو أرباحا صافية بقيمة 111,1 مليار دولار في 2018، ما جعلها أكثر شركات العالم تحقيقا للأرباح في العام الماضي.

وتعتبر خطة طرح 5 بالمئة من "أرامكو" للاكتتاب، التي يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم، حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد الإصلاحي الاقتصادي.

