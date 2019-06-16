تقرير شامل عن حادثة تلوث المياه وإجراءات لمنع تكرار الحادث

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

عجمان: الوطن

أفاد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بأن الدائرة قامت باتخاذ كافة الإجراءات المعتمدة في تلك الحالات حيث منذ استلام البلاغ الأول للحادث من إحدى مستشفيات الدولة.

تم توجيه فريق ميداني من إدارة الصحة العامة للمستشفى لمقابلة المرضي وذويهم للتحقق من العوامل المشتركة بين المرضي للوصول للمسبب الرئيسي للحادث.

وفور التحقق من أن جميع المصابين من مجمع سكني واحد وقد أفاد الجميع أن الأعراض بدأت بعد استخدام المياه العمومية بالمبني. تم التوجه لموقع المجمع السكني مباشرة.

ومعاينة جميع خزانات مياه الشرب الأرضية والعلوية بالمجمع لبيان سبب التلوث.

والتأكد من قطع المياه عن جميع مرافق المجمع السكني والخدمي بصورة كاملة وتم التعميم على كافة السكان والمنشأت بالمجمع بمنع إستخدام المياه من المجمع تماما لتجنب أي حالات إصابة لحين التحقق من سلامة المياه وإتمام كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وقام الفريق الميداني بجمع عينات من جميع الخزانات وانابيب التوصيل بالمجمع السكني للتحقق من سبب الإصابات وتم توجيه العينات لمختبرات الأغذية بالدائرة وتم الاستعانة بمختبرات خاصة معتمدة أيضا في ذلك



وقد شاركت الدائرة ضمن فريق الازمات والطوارئ المحلي لإدارة الحالة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، المنطقة الطبية عجمان، الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والجهات المعنية لضمان إدارة فعالة للحادث واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان صحة وسلامة السكان بالمجمع. وقد خصصت الدائرة فريق ميداني بالموقع لمتابعة الحادث بصورة مستمرة , حيث قامت الدائرة بتوجيه الشركة المسؤولة عن مرافق المبني بالإجراءات التصحيحية اللازمة لحالة التلوث من خلال عزل وتفريغ الخزان الأرضي المشتبه به في حدوث التلوث عزلا تاما وتفريغ كافة خزانات وأنابيب توصيل المياه بالمجمع وإجراء عمليات تنظيف وتطهير فعالة باستخدام الشركات والكيماويات المعتمدة، والتحقق من سلامة مصادر المياه الموردة للمبني خلال عمليات التنظيف والتطهير والإمداد مع سحب عينات دورية من كافة نقاط الإمداد والخزانات لضمان سلامة وفعالية الإجراءات التصحيحية حتي وقت إمداد المجمع بمياه الشرب الخالية من أي ملوثات قد تؤثر علي سلامة وصحة السكان.

* عينات مياه الشرب

تتم عمليات تحليل عينات مياه الشرب بالدائرة ضمن إدارة مختبرات الأغذية والبيئة والتي تمتلك أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الرقابة على صحة وسلامة مياه الشرب المعبأة والغير معبأة بالإمارة ويقوم المختبر بدعم عمل الفرق الميدانية بشكل مستمر خلال الفترة الصباحية أو المسائية في حال الطوارئ.

* متابعة الحادث

تم توجيه إدارة الصحة العامة بمتابعة المجمع السكني والمنشأت التابعة له بشكل يومي مع سحب عينات دورية من جميع مصادر مياه الشرب بالوحدات السكنية والمنشأت التابعة له بالمجمع لضمان سلامة المياه بالمجمع وصحة وسلامة الأفراد لمدة أسبوع كامل من تاريخ إمداد المجمع بالمياه. حيث تم إعطاء موافقة على إمداد المياه للمجمع ضمن قيود احترازية بضرورة التخلص الكامل من أي مخزون مياه سابق بالوحدة السكنية فورا ومنع استخدامه في أي أغراض مثل مياه السخان أو مياه معبأة مسبقا ومنع الاستخدام في الشرب المباشر أو الغير مباشر من خلال فلاتر تنقية، تجنب استخدام المياه في تنظيف الفواكه والخضروات التي تأكل مباشرة دون طبخ كامل وتجنب استخدام المياه للأشخاص المصابين بالنزلات المعوية أو الأطفال المصابين.

* مياه الشرب بالمباني السكنية والتجارية:

المياه العمومية بالمباني السكنية والتجارية هي مياه شرب غير معبأة ينطبق عليها المواصفة الخليجية المعتمدة رقم 149 / 2014 ضمن المواصفات والمعايير المحددة. وينظم ذلك الأمر المحلي للصحة العامة رقم 01 لعام 2015 الخاص بالصحة العامة حيث ينص على أن مالك / مسؤول / مطور أو القائم على إدارة وتشغيل المرفق مسؤولي مسؤولية تامة عن توفير مياه شرب معتمدة للمبني من المصادر المعتمدة.

وتهيب الدائرة ملاك ومسؤولي المباني السكنية والتجارية بالإمارة للالتزام بالتالي بما يضمن صحة وسلامة السكان:

– توفير مياه صالحة للشرب بالمبني بالكميات الكافية من الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه أو المصادر المعتمدة بالدائرة، مع إستخدام السيارات المعتمدة في حال نقل المياه للمبني (حيث تعتمد الدائرة مركبات نقل مياه الشرب باللون الأزرق كاملا للصهريج ومثبت عليها ملصق معتمد لمياه الشرب بعد التأكد من سلامة الصهريج والمواد العازلة المستخدمة به وصلاحيتها للتلامس مع مياه الشرب) مرفق صورة

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– توفير خزانات مياه من نوعيات معتمدة وصالحة للاستخدام بالمبني، مع توفير تحكم وغلق لمواقع الخزانات بصورة كاملة بالمبني

– توفير أنابيب توصيل مياه من نوعية معتمدة وصالحة للاستخدام ولا تؤثر في خصائص المياه، على أن تكون كافة التوصيلات محكمة ومؤمنة من أي تسرب خارجي

– يجب توفير عقد تنظيف وتطهير دوري لجميع خزانات مياه الشرب وانابيب التوصيل بشكل دوري على الأقل كل 6 شهور مع الشركات المعتمدة بالدائرة أو عند الحاجة مع توفير تحاليل مخبرية تفيد سلامة مياه الشرب بالمبني

– يجب توفير عقد مكافحة آفات الصحة العامة مع الشركات المعتمدة بالدائرة ويتضمن ذلك مرافق المبني والممرات وغرف النفايات والمناطق الخارجية.

– تنظيف قنوات أنظمة التهوية والتكييف المركزية بشكل دوري.

– فحص ومعاينة توصيلات ونقط تصريف الصرف الصحي بصورة دورية لتجنب أي حالات انسداد أو رشح قد تضر بالصحة العامة للسكان أو التسبب في تلوث تبادلي.

– الحفاظ على النظافة العامة للمبني ومرافقه.

* الخزانات الأرضية بالمباني السكنية:

توجه الدائرة جميع ملاك ومسؤولي المباني السكنية والتجارية بالإمارة بضرورة متابعة حالة وصلاحية الخزانات الأرضية بالمبني بصورة دورية مع ضرورة التأكد من التالي:

– مطابقة تصميم وتنفيذ الخزانات للمواصفات واللوائح المعتمدة في ذلك

– إحكام عملية الإغلاق للخزان ولتجنب سقوط أي ملوثات بالخزان

– كفاءة عملية العزل واستخدام مواد معتمدة في عزل أسطح الخزان تتناسب مع التلامس مع مياه الشرب

– توفير عمليات تنظيف وتطهير دوري على الأقل 6 شهور أو وقت الحاجة باستخدام الشركات والكيماويات المعتمدة

– عزل الخزان الأرضي عن أي توصيلات صرف صحي داخل الموقع بصورة محكمة وفعالة تضمن سلامة المياه للسكان.

* سلامة وصحة السكان بالإمارة:

تسعي الدائرة لتوفير أفضل سبل العيش والسلامة والصحة العامة للسكان بالإمارة من خلال تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية والبيئية المعتمدة والشراكة المجتمعية المشتركة مع ملاك ومسؤولي المباني وأفراد المجتمع وترحب الدائرة بكافة الاستفسارات والملاحظات من خلال مركز الاتصال الحكومي الموحد 80070 على مدار الساعة.