بن سلمان: لدينا 3 أهداف في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قال ولي العهد السعودي الأمير قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، إن المملكة تعمل مع الدول الصديقة لتحقيق عدة أهداف في سوريا، أبرزها هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي. ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية ، حوار ولي العهد السعودي، الأحد، والذي قال فيه: "إن السعودية تسعى لمنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية في سوريا، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بصورة تؤدي إلى الحفاظ على وحدة البلاد. اقرأ أيضاً : محمد بن سلمان: لن نتردد بالتعامل مع أي تهديد لمصالحنا وتعد الأزمة السورية إحدى القضايا، التي تحدث عنها ولي العهد السعودي في حواره، وأبرزها الأزمة اليمنية، والوضع في الخليج، إضافة إلى تأكيده على أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بأمن السودان واستقراره.

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