الجيش الإسرائيلي يعتقل 421 فلسطينيا خلال مايو

اعتقل الجيش الإسرائيلي، 421 فلسطينيًا، خلال شهر أيّار/ مايو الماضي، بينهم 78 طفلاً، و6 نساء.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكوميين) وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين (تابعة لمنظمة التحرير)، في بيان مشترك لهم، وصل الخليج 365 الأحد، إلى اعتقال (145) فلسطينيا من مدينة القدس، و(60) مواطناً من محافظة الخليل.
في حين توزعت باقي الاعتقالات على المحافظات بالضفة الغربية، إضافة لاعتقال 12 فلسطينيا من قطاع غزة.
وبذلك، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتّى نهاية أيّار/ مايو نحو (5500)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو (220) طفلاً، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة (500)، بحسب البيان.
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